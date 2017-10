Schönwald Wenn das Wahrzeichen etwas brökelt

Eine Exkursion mit der PlanStatt Senner, die den Auftrag zur Neugestaltung des Dorfplatzes im Rahmen eines Architekten-Wettbewerbs erhielt, nahmen einige Gemeinderatsmitglieder ebenso wahr wie Mitglieder der Ortsentwicklungsgruppe.

Tief beeindruckt zeigte sich Waldvogel von einem Klostergarten, den die PlanStatt umgestaltet hatte, aber auch weitere Projekte zeigten auf, dass die Architekten und Landschaftsplaner sehr überzeugende Arbeit leisteten. Im kommenden Frühjahr soll es laut Bürgermeister Christian Wörpel losgehen, im Spätjahr sollen die ersten Ausschreibungen stattfinden. Dabei werde den Parkmöglichkeiten wieder mehr Raum gegeben, so Waldvogel.

Zudem solle für den Falken die Möglichkeit der Ausweitung gegeben werden, ohne dass dabei die Pläne der OEG leiden müssten. Ein weiteres Sorgenkind stellten nach wie vor die Ferienwohnungen von Zweitwohnungsbesitzern dar. Hier könne man nur darauf hinwirken, dass die Besitzer zur Neugestaltung und gegebenenfalls Zusammenlegung von kleinen Apartments Gerbrauch von den steuerlichen Anreizen macht, die das Programm biete. Bei einem Besuch der Eigentümerversammlung im Hirschen sei die Resonanz durchweg geteilt gewesen. Malermeister Wolfgang Storz wies darauf hin, dass eine bloße Verschönerung in den wenigsten Fällen etwas bringe, da vor allem die Nasszellen in einem schlechten Zustand seien. In den kommenden Tagen sei er mit Wüstenrot eingeladen zur Wohnungseigentümerversammlung im Kurzentrum, so der Bürgermeister. Auch hier wolle er deutlich auf die notwendige Sanierung und die Möglichkeiten hinweisen. Zum Thema Schanze konnte weitgehend nur festgestellt werden, dass eine Sanierung sehr viel Geld koste und daher wenig Sinn mache. Wörpel will mit den Besitzern der vielen Antennen auf der Schanze Kontakt aufnehmen, ob da etwas gehen könnte. Zudem wurde von Sprecher Martin Moser das Thema Bürger für Bürger angesprochen - hier komme durch Initiative einiger Neubürger Gutes heraus, zeigte er sich überzeugt. "Wir könnten ja die nächste Sitzung vielleicht im Eschle durchführen", zeigte er Interesse.