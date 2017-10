Schönwald Wenig Beute beim Einbruch in Schönwald

Schönwald (dvs). Am Samstag sind Unbekannte zwischen 0.30 und 12.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Robert-Gerwig-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten eine Tür zum Hinterhof auf und gelangten so in den Raucherraum. Der Versuch, die Tür zum Gastraum zu öffnen misslang vermutlich und so hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie durchsuchten dort nach Polizeiangaben sämtliche Behältnisse. Mit einem geringen Betrag an Münzgeld und Lebensmitteln aus der Küche zogen die Einbrecher ab.

Das Polizeirevier St. Georgen hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten hoffen auf sachdienliche Hinweise unter 07724/94 95 08.