Schönwald Wege finden und nicht nur Ausreden

Die Ursachen sah er weniger in der Schönwälder Ortspolitik. Vielmehr riet er den Sondierern in Berlin, sich an der konstruktiven Sacharbeit im Schönwälder Gemeinderat ein Beispiel zu nehmen. Er bedankte sich bei seinen Parteikollegen für tatkräftige Mithilfe und Unterstützung während seiner 34-jährigen Vorsitzendenzeit. Schriftführer Hubert Waldvogel fasste das vergangene Vereinsjahr zusammen und erwähnte die CDU-Veranstaltungen des Kindersommers, der Modellbauschau, des Altennachmittags und der Wahlkampfveranstaltung auf dem Gabrielenhof. Schwarze Zahlen präsentierte Kassierer Stefan Dold und Kassenprüfer Rudi Schätzle bescheinigte ihm eine saubere Kassenführung. Bürgermeister Christian Wörpel lobte die Verbandsmitglieder für ihre zuverlässige und beständige Arbeit als demokratische Partei und wünschte ihnen einen langen Atem, um sich weiter für das Dorf einzusetzen. Seinem Antrag auf Entlastung folgte die Versammlung einstimmig.