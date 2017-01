Schönwald "Wechseljahre sind keine Krankheit"

Naturheilkunde ist hilfreich

Die Naturheilkunde kennt Heilpflanzen, die hilfreich sind. Da ist der Mönchspfeffer, der Wolfstrapp, die Traubensilberkerze oder der Rotklee. Nicht zu verachten sind außerdem die Schafgarbe, die Brennessel und der Frauenmantel. Die Heilpraktikerin hatte einen Cocktail etlicher dieser Heilpflanzen gemixt, den die Besucher probieren durften. Anschließend waren in dem Vortrag die Geruchsnerven gefragt. Dorner hatte mehrere ätherische Öle dabei, die unterschiedliche Wirkungen erzeugen. Sie ermutigte die Frauen auch dahingehend, sich stets selbst etwas Gutes zu tun und nicht nur ihrer Familie. Besonders lobte die Referentin den äußerst wirksamen Leberwickel und zeigte sogleich, wie er hergestellt wird. Ein in Schafgarbe getränkter Waschlappen wird ausgewrungen, in einen trockenen hinein gelegt und mit einer Wärmflasche auf die Stelle der Leber platziert. Die Anwesenden schmunzelten über den Hinweis, dass man danach so fidel sei, dass man das ganze Haus putzen wolle.

Auf eine ganzheitliche und bewusste Ernährung ist nicht nur in den Wechseljahren zu achten. Vorteilhaft sind Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Erbsen und Bohnen. Die Lieblingsfrucht von Gabi Dorner ist der leuchtend rote Granatapfel, der eine Granate für die Gesundheit ist, denn er reguliert durch viele sogenannte Polyphenole den Hormonhaushalt.

Körperliche und geistige Aktivität ist in dieser Umbruchphase zu begrüßen. Stress sollte möglichst vermieden und für Entspannung gesorgt werden. Schüssler-Salze sind vorteilhaft und Rosenhydrolat erfrischt.

Aber bei allem gab die Referentin noch einmal zu bedenken: "Bei den Wechseljahren handelt es sich um keine Krankheit." Mit dem letzten Bild auf der Leinwand "Mach mal Menopause", endete der äußerst interessante und umfangreiche Vortrag.