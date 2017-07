Schönwald. Der Gemeinderat tagt wieder am Dienstag, 4. Juli. Treffpunkt ist bereits um 17 Uhr auf dem Rathausparkplatz zur Waldbegehung mit dem Forstamt. Die Führung erfolgt durch Betriebsleiter Bernhard Hake und Revierleiter Jürgen Wernet. Danach geht die Sitzung um 19 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle, im Tagungsraum I, weiter. Auf der Tagesordnung stehen auch die Beratung über die Kindergartenbeiträge für das Kindergartenjahr 2017/2018 sowie Bauanträge wie zum Neubau einer 30 Betten Wohnpflegeanlage mit 15 Wohnungen in der Anton-Bruckner-Straße 3a und Neubau von drei Garagen, acht Carports und einen Stellplatz in der Anton-Bruckner-Straße 3. Zudem befasst sich das Gremium mit dem Antrag auf Nutzungsänderung zum Einbau eines Hofcafés ins Kellergeschoss am Farnberg 3 und mit dem Nachtragsbaugesuch zum Neubau einer Garage in der Triberger Straße 10.