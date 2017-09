Schönwald Wälderspringen im Scheewald

An die Jugendschanze (40-Meter-Schanze) wagten sich heuer nur 15 Springerinnen und Springer – vier fehlten krankheitsbedingt. Mit 39,5 Metern landete Maximilian Herr vom Skiteam den weitesten Sprung, mit dem er auch seine Klasse gewann - allerdings war er bei den Schülern 13 auch allein auf weiter Flur. Was seine Sprünge aber in keiner Weise herabwürdigen soll, die waren nämlich beide toll.