Schönwald Vor allem Laster sind zu schnell unterwegs

Schönwald bezeichnete er als sicheren Ort, sicherer als der Landes-, Regierungsbezirks-, Landkreis- und Polizeipräsidiums-Durchschnitt. Die Häufigkeitsziffer, also die Fälle hochgerechnet auf 100 000 Einwohner, lag in Schönwald 2016 bei 2353 (2015: 2835) und ist somit in den neun Kommunen im Bereich des Reviers St. Georgen an fünfter Stelle. Die Fälle gingen von 66 im Jahr 2015 auf 56 in 2016 zurück, die Aufklärungsquote lag bei 73,2 Prozent.

Ein Verkehrstoter

Einziger Wermutstropfen hier: Die Rohheitsdelikte nahmen von sechs auf 14 Fälle zu.

Die Verkehrsunfälle gingen von sechs auf zwei zurück. Allerdings musste man 2016 einen Toten beklagen. An Tageswohnungseinbrüche zählte man 2015 keinen Fall, 2016 war es einer. Straftaten von Asylanten waren in Schönwald in den vergangenen beiden Jahren kein Thema.

Bürgermeister Wörpel freute sich über die größtenteils positive Bilanz. Er merkte an, dass im Ort, vor allem am Wochenende, sehr zügig gefahren werde und bat darum, dass hier doch öfter mal Präsenz gezeigt werden sollte. Littwin und Feis wiesen darauf hin, dass Geschwindigkeitskontrollen dem Landratsamt unterliegen, der Polizei selbst stünde nur ein Lasermessgerät zur Verfügung. Littwin wies auch darauf hin, dass die Polizei St. Georgen und Triberg für rund 50 000 Einwohner zuständig sei und das auf einer sehr großen Fläche. Er sprach außerdem die personelle Situation der Polizei an und stellte fest, dass es eigentlich keine ruhigen Zeiten gab. Auf den Hinweis von Clemens Herrmann, dass vor allem morgens Schwerlastverkehr mit weit mehr als Tempo 30 durchs Ort fahre, regte Feis an, vermehrt mit Geschwindigkeitsanzeigen zu arbeiten. Die Erfahrung habe gezeigt, dass dies wenigstens etwas helfe.

Gute Zusammenarbeit

Abschließend dankte Bürgermeister Christian Wörpel den beiden Polizeibeamten für die sehr gute Zusammenarbeit und resümierte, man könne auf die örtliche Polizei stolz sein. Littwin gab den Dank zurück und schloss hier auch die Feuerwehr mit ein, mit der man, so Littwin ebenfalls sehr gut zusammenarbeite.