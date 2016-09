Schönwald Von Marsch bis Rocky

Der Perfektionist am Dirigentenpult hatte für eine schöne Stunde einiges vorbereitet. Vom klassischen Marsch über ein fantastisches Swing-Medley im Stil von Glen Miller bis hin zu Filmmelodien wie "Gonna Fly now" aus "Rocky" hatten die Musiker alles parat, was sich in eine musikalische Stunde packen lässt.

Ein Dank für dieses Konzert war sicherlich der warme Applaus in einer lauschigen Sommernacht. Allerdings hielt sich die Besucherzahl in Grenzen. Neben einigen "Zaungästen", die sich auf Ruhebänken im Kurpark unterhalten ließen, waren nur etwa zwei Dutzend Besucher gekommen, die sich auf den Stühlen vor der Konzertmuschel versammelt hatten.