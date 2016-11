Schönwald Vogelgrippe durchkreuzt Pläne

Triberg/Schonach/Schönwald. Landwirtschaftsminister Peter Hauk reagierte auf das Auftreten des Vogelgrippevirus H5N8 am Bodensee, wo mittlerweile etliche Wasservögel verendet aufgefunden wurden. Landesweit rief er die Stallpflicht aus, überregionale Rassegeflügel-Ausstellungen wurden abgesagt.

Betroffen sind alle Züchter, die am ersten Dezemberwochenende die Bundessiegerschau und Bundesjugendschau in Leipzig besuchen – und vor allem ihre Tiere ausstellen wollten.

Aber auch die 16. Süddeutsche Junggeflügel- und Rassetaubenschau (mit Jugendschau) in den Messehallen Villingen-Schwenningen wurde bereits abgesagt. Sie hätte am Wochenende des vierten Advents, also vom 16. bis zum 18. Dezember, stattfinden sollen. Voraussichtlich ebenfalls ausfallen wird die für Mitte Januar geplante Kreisschau in Nußbach. Momentan sei aber die Lokalschau noch nicht gefährdet, wie der Vorsitzende Patrick Hettich im Gespräch mit unserer Zeitung sagte.