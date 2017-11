Schönwald Verbrauchsdaten selbst erfassen

Alle Hauseigentümer und Hausverwalter erhalten ab Anfang Dezember die Ableseunterlagen für die Ablesung 2017 per Post zugeschickt. Sollten die Ableseunterlagen nicht bis spätestens 9. Dezember per Post eingegangen sein, sollte dies bei Daniela Kleissendorf, der zuständigen Sachbearbeiterin im Rathaus Schönwald, unter Telefon 07722/86 08 71 gemeldet werden. Die Zähler sind zwischen dem 15. und 31. Dezember selbst abzulesen und der aktuelle Stand kann über einen Link auf der Internetseite der Gemeinde eingegeben werden. Ein Postversand der ausgefüllten Ablesekarte oder eine Übermittlung per Fax sind direkt an die co.met GmbH zu richten. Auch eine Abgabe der ausgefüllten Ablesekarte im Rathaus Schönwald oder im dortigen Einwurfkasten sind möglich.

Die Meldungen müssen bis spätestens 2. Januar 2018 eingegangen sein, damit eine ordnungsgemäße Jahresverbrauchsabrechnung gewährleistet werden kann, teilt die Gemeinde mit.

Auswärtige Eigentümer können den aktuellen Wasserzählerstand bereits notieren, müssen aber in der ihnen später zugehenden Ablesekarte als Ablesedatum unbedingt den 31. Dezember 2017 eintragen. Nicht termingemäß gemeldete Zählerstände werden geschätzt.