Schönwald. In der Nacht von Sonntag auf Montag hat ein unbekannter Täter in der Ludwig-Uhland-Straße in Schönwald an einem Ford sämtliche Radmuttern gelöst. Glücklicherweise bemerkte der 24-jährige Autobesitzer seine losen Räder rechtzeitig, sodass es zu keinem Unfall kam.