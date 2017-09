Schönwald Umnutzung der Halle zu einem Ski-Test-Verleihcenter

Stephan Dold will in seinem Anwesen am Mühleberg das Dachgeschoss umbauen und eine Nutzung als Wohnraum anstreben, das dazu nötige Baugesuch legte Gemeindemitarbeiterin Sarah Brinkhus dem Gemeinderat vor. "Es scheint Bedarf zu bestehen", kommentierte Wörpel das Vorhaben, bei dem die Bauhöhe und die Anzahl der Vollgeschosse nicht verändert würden. Lediglich eine Dachgaube und Fluchtbalkon entstünden dazu im Dachbereich neu. Auch hierzu hatte der Gemeinderat keine Bedenken.