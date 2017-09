Schönwald Übergabegebäude nimmt bereits Gestalt an

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlug Bürgermeister Christian Wörpel in Sachen interkommunaler Wasserversorgung durch den Einschub eines weiteren Tagesordnungspunktes in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Schönwald. Die Ingenieure des Planungsbüros Greiner werden vertraglich verpflichtet, bei derLeitungsverlegung für die interkommunale Wasserversorgung alle drei Bauabschnitte zu übernehmen.

Einige wenige Punkte im Vertrag bedurften der Analyse und einer eventuellen Korrektur, wie beispielsweise die Einrichtung einer Baustellenaufsicht bei überschneidenden Maßnahmen, was Wörpel im Nachgang mit dem Büro so abklären will, zumal dies kaum der Fall sein dürfte.