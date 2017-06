Schönwald Trend zu kürzeren Urlauben

Beim Minigolfplatz verzeichnete man 2016 weniger Gäste als 2014. Für 2015 liegt keine Besucherstatistik vor, da man hier das Spielmaterial kostenlos ausgab. Die Besucherzahlen im Freibad lagen 2016 bei 1898, 2015 waren es 3005 zahlende Gäste. Weiß stellte hier klar, dass sich das Wetter – wie auch am Skilift – direkt auf die Besucherzahlen schlägt. Die Besucherzahlen im Hallenbad gingen von 15 270 im Jahr 2015 auf 14 489 im Jahr 2016 zurück, wobei man beachten musste, das 2016 das Bad einige Zeit außerplanmäßig geschlossen hatte.

Ratsmitglied Marianne Kätsch-Jung stellte fest, dass die Zahlen des Hallenbads seit Jahren rückläufig seien und fragte, an was das denn liegen könnte. Bürgermeister Christian Wörpel erläuterte, dass man in der Umgebung nun ein Top-Saniertes Hallenbad habe, was sicherlich ein Grund sei. Der Bürgermeister wies bei dieser Gelegenheit darauf hin, das auch das Schönwälder Bad bald zur Generalsanierung anstehen würde. Immerhin sei man auch im eigenen Bad regelmäßig am Sanieren und versucht sich mit neuen Angeboten – wie kürzlich das an junge Mütter, was aber genau die Gründe für den Rückgang seien, könnte man nicht genau sagen. "Für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind wir jederzeit dankbar", betonte Wörpel.

Ein gutes Ergebnis, so fuhr Weis fort, bescherte der Skilift. Der Gesamtumsatz an Dobel- und Höfle-Lift kletterte von 32 311 Euro aus der Saison 2015/2016 auf 44 870 Euro in der Saison 2016/2017 – und das trotz weniger Betriebstagen. Sicherlich, man habe die Gebühren erhöht, das alleine erkläre aber die Mehreinnahmen nicht. "Der Lift ist in der Region sehr beliebt, er darf als der Schneesicherste gelten", führte Weis an. Bürgermeister Wörpel ergänzte, dass sich die Investitionen in die Beschneiung gelohnt hatten und durch die Einnahmen sicherlich auch gerechtfertigt seien. "Wir wollen weiterhin an der Attraktivität der Liftanlagen arbeiten", versicherte er. Er bedankte sich bei Weis für die interessanten Zahlen.