Schönwald Trauer in Schönwald um verdienten Bürger

Schönwald. Einen verdienten Bürger hat die Gemeinde Schönwald verloren. Helmut Storz verstarb im Alter von 90 Jahren. Eine bewegte Vita zeichnet ihn aus.

Helmut Storz wurde im Schönwälder Oberort geboren und wuchs dort gemeinsam mit drei Brüdern und Schwester Rita auf. Die beiden älteren Brüder blieben im Krieg, die Schwester lebt im Hotzenwald. In den letzten Kriegstagen musste auch er einrücken, geriet aber sehr schnell in Gefangenschaft in Frankreich.

Sein Sohn Klaus erinnerte sich, dass sein Vater immer sehr positiv von seinen fast vier Jahren in Frankreich sprach – noch viele Jahre nach dem Krieg sei er immer wieder nach Frankreich gefahren, um den Kontakt zu den Familien aufrecht zu halten. Dabei sei ihm sicher zugutegekommen, dass er sich in der Landwirtschaft auskannte, da er als Landwirt im Nebenerwerb lange Jahre Erfahrung besaß.