Schönwald Trainingseinheiten mit dem 1. FC Köln

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, alle die Spaß am Fußball haben, werden vier unvergessliche Tage auf der Platzanlage des FC Schonach erleben, sind sich die Organisatoren sicher. Los geht’s am Mittwoch, 2. November, um 9.30 Uhr mit der Anmeldung und Begrüßung, bei der alle Teilnehmer ihr Trainingsoutfit erhalten. Im Anschluss wird jeden Tag bis 15.30 Uhr trainiert und gespielt. Das Camp endet am Freitag, 4. November, um 15.30 Uhr.

Weitere Information und Anmeldung im Internet unter www.fc-fussballschule.de.