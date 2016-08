Schönwald Titanic sinkt ohne Fremdeinwirkung

Schönwald. "Es sind heute Gewitter für den Abend angesagt. Auf das Zelt haben wir trotzdem verzichtet – das braucht es heute nicht", strahlte ein bestens aufgelegter Adalbert Oehler beim Saisonabschluss des Solarfreibads Schönwald bei der schon traditionellen Modellbootschau am Sonntag. Bei hochsommerlichem Strahlewetter und über 30 Grad konnte der Mantel getrost daheim gelassen werden.

Begonnen wurde wie immer mit einem Frühschoppen mit Musik um 11 Uhr, also nach dem Kirchgang. Alleinunterhalter "Erich" hatte dazu seine Instrumente ausgepackt und sich hinter der "Küche" postiert, die vor allem von den berühmten Brat- und Grillwürsten von Ludwig und Jürgen Dieterle profitierte.

Seit 20 Jahren gibt es die CDU-Modellbauschau, seit zehn Jahren findet sie als krönender Abschluss der Schwimmbadsaison statt, was aber diesmal nicht so ganz stimmt, wie Schwimmmeister Enrico Faustmann erklärte: "Wenn das Wetter hält, lassen wir das Bad geöffnet", betonte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Wegen der Wetterlage fand die Schau bisher nicht in jedem Jahr statt. In den letzten Jahren hatte sich die CDU um Oehler für ein Zelt als Notnagel entschieden. Zu Beginn im Landschaftsgarten war es eine reine Modellbootschau. Nachdem sich der Fokus in den letzten Jahren eher in Richtung "Modellbauschau" vergrößert hatte, stellten in diesem Jahr auch die Azubis des St. Georgener Maschinenbauers JG Weisser ihre Spezialmodelle aus. "Es macht viel mehr Spaß, ein solches Modell (oft auch zu mehreren) zu bauen, als an irgendeinem Metallklotz herum zu feilen", stellten auch Tim Moosmann, Jan Lauble und Steffen Schneider fest, die gemeinsam mit ihrem Ausbilder Andreas Hilpert die Arbeiten beim Arbeiten zeigten. Da belud der großer Caterpillar-Bagger den riesigen Knicklenker-Truck, der dann die Hackschnitzel an anderer Stelle wieder ablud.