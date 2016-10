Schönwald Terminbuch füllt sich

Schönwald. Am Kirchweihsamstag, 15. Oktober, findet traditionsgemäß die Herbstprobe der Feuerwehr Schönwald statt. Sie beginnt mit dem Antreten um 14.45 Uhr am Gerätehaus. Übungsobjekt ist dieses Jahr der Bauhof in der Gutachstraße 3. Um 18 Uhr ist die Probenbesprechung im Eschle Keller, ab 18.15 Uhr gemeinsames Essen der Feuerwehr und Jugendfeuerwehr mit den Helfern des Roten Kreuzes. Die Generalversammlung der Jugendfeuerwehr beginnt um 19.30 Uhr im Eschle Keller, danach tagt ab 20 Uhr die Feuerwehr. Nach einer kurzen Pause findet die Generalversammlung des Fördervereins statt.