Schönwald Tennis spielen ist seine große Leidenschaft

Schönwald. In Furtwangen ist er zwar beinahe bekannter als in seinem Wohnort Schönwald, was aber an seinem wichtigsten Hobby liegt, dem Tennisspiel. Horst Gültling, der viele Jahre selbst, vor allem für den Sport und als freier Mitarbeiter für unsere Zeitung tätig war, wird am heutigen Samstag 80 Jahre alt.

Er wurde am 8. Juli 1937 in Karlsruhe als Jüngster von drei Kindern geboren – allesamt Jungs. Dort besuchte er auch die Volkschule. "Während des Krieges gab es oft Fliegeralarm, da fiel der Unterricht häufig aus", erinnert er sich. Nach der Schule lernte er im Maschinenbau, allerdings wollte er mehr. So arbeitete er in seinem Beruf und besuchte nebenher die Abendschule so lange, bis er den "technischen Ingenieur" in der Tasche hatte.

1959 heiratete er, wenig später kam sein erster Sohn zur Welt, ein zweiter kam dazu. Bei "Süko", einer Firma bei Stuttgart war der heutige Jubilar maßgeblich daran beteiligt, dass man Muttern nach dem Tiefziehen kaltpressen konnte – eine Technologie, die heute vielfach eingesetzt wird. Dort war er etwa sieben Jahre beschäftigt. Danach begann das Abenteuer Schwarzwald: Er hatte ein Angebot der Firma Lisi Mohr und Friedrich in Vöhrenbach, wo er als technischer Prokurist und Betriebsleiter 32 Jahre lang, bis zu seiner Berentung, tätig war.