Schönwald Teilnutzung für Kindergarten denkbar

Schönwald. Der Vorsitzende Harald Hafner begrüßte zur Hauptversammlung des Freundeskreises der Richard-Dorer-Schule im Hotel Zum Ochsen auch Bürgermeister Christian Wörpel.

Man sei etwas in Verzug, erklärte Hafner, deswegen blicke man nun auch erst auf das Jahr 2015 zurück. Allerdings gäbe es aus 2015 auch wenig zu berichten, denn man hatte großen Veranstaltungen zu bewältigen, die Schule konnte man dennoch wieder unterstützen.

Derzeit stünden Gespräche an, Teile der Bildungseinrichtung für den Kindergarten zu nutzen. Platzt man dort aus allen Nähten, stünde in der Schule Raum zur Verfügung. Auch berate der Gemeinderat außerdem über weitere Sanierungsmaßnahmen in der Schule, etwa auf dem Pausenhof oder den Toiletten. "Für 2018 soll dafür Geld in den Haushalt eingestellt werden", verkündete Hafner. Er informierte darüber, dass er gemeinsam mit Schulleiter Bernhard Läufer an der Internetseite der Schule arbeite.