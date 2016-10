Schönwald Tauschen ist Programm

Ziel der Veranstaltung ist die Müllvermeidung durch Wiederverwendung von verwertbaren, gut erhaltenen und sauberen Gegenständen des täglichen Lebens, wie Haushaltsartikel, Elektroartikel, Bücher, Schallplatten, Kleidung, Schuhe Spielsachen oder Kleinmöbel. Grundsätzlich ausgeschlossen sind Matratzen, PCs, Peripheriegeräte, Autoeile, Öfen oder Skier. Großwaren wie Möbel, Waschmaschinen, Kühlschränke und Fernsehgeräte werden nicht angenommen, können aber während des Warentauschtages ausgehängt werden mit Angabe der Adresse und Telefonnummer.

Termin ist am Samstag, 8. Oktober, in der Zeit: 9.30 bis 13 Uhr, Anlieferung nur bis 12 Uhr Ort in Schönwald Eingang Uhrmacher-Ketterer-Halle möglich.

Weitere Informationen: Bernhard Hettich, Telefon 07722/1229.