Schönwald. Der Soziale und Kulturelle Treffpunkt Schönwald hat für alle Kinder und Erwachsene, die sich für einen grauen Herbsttag eine bunte Abwechslung wünschen, am Freitag, 27. Oktober, von 14.30 bis 18 Uhr im Eschle in der Hauptstraße 6 einen fröhlichen Spielenachmittag auf dem Programm. Spiele für alle Altersstufen sollen Spaß und Kurzweil bringen. Wer nicht spielen, sondern lieber malen will, auch dafür haben die Organisatoren vorgesorgt und halten Stifte und Malbücher parat.