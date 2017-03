Schönwald SPD besteht ein halbes Jahrhundert

Löw beschwor noch einmal die Zeiten von 1966 herauf, als der Bayer Alois Kaiser und "de rote Bur" Lukas Duffner, der bereits 20 Jahre zuvor Mitglied der Partei geworden war, in Schönwald "in der schwärzesten Ecke des Kreises" dazu aufriefen, einen Ortsverein der SPD zu gründen. Allen Unkenrufen zum Trotz wurde am 26. Februar 1966 mit damals 18 Mitgliedern die Ortsgruppe, unter tätiger Mithilfe der benachbarten Triberger Ortsgruppe, aus der Taufe gehoben.

Natürlich steuerten auch die beiden letzten Gründungsmitglieder, Alois Kaiser und Lukas Duffner, einige A­nekdoten aus mehr als 50 Jahren Geschichte bei. Dabei wurde deutlich, dass der langjährige Kreisrat Verbindungen bis in die höchsten Ebenen der Politik besaß. Bis heute ist er im Übrigen Vorsitzender des Ortsvereins, mit einer Unterbrechung von drei Jahren.

Duffner hat in dieser Zeit eigentlich alle Ehrungen erhalten, die in Deutschland möglich sind. Er erhielt den "Großen Wappenteller" der Gemeinde Schönwald, die Goldene Verdienstmedaille des Landkreises sowie die Ehrenmedaille des Landkreistags und als Krönung im Jahr 2008 das Bundesverdienstkreuz, das ihm in der Villa durch Günther Oettinger verliehen wurde.

Wer Lukas kennt, mag ahnen, dass er auch dort "seinen Auftritt" hatte – er stimmte das Badnerlied an und wurde dabei von Oettinger spontan am Klavier begleitet. Duffner ist ferner auch Ehrenbürger der Partnergemeinde Schönwalds, Bourg-Achard.

Zahlreiche Ortsvorsitzende nutzten die Gelegenheit, dem Ortsverein und seinem Vorsitzenden persönliche Grüße und ein kleines Jubiläumsgeschenk zu überbringen.

Für 70 Jahre SPD-Mitgliedschaft erhielt das sozialdemokratische Urgestein durch Jens Löw und vor allem Gernot Erler eine besondere Ehrung. Seine zahlreichen Verdienste und Ämter kamen dabei zur Sprache, unter anderem seine 49 Jahre als Kreisrat und 25 Jahre als Gemeinderat Schönwalds.

Für mehr als 50 Jahre wurde auch Alois Kaiser ausgezeichnet. Lange Jahre war der Steinbildhauermeister stellvertretender Ortsvorsitzender, noch immer ist er der Partei tief verbunden.

Bereits seit 40 Jahren gehört Marianne Duffner der SPD an. Sie sei die starke Frau hinter dem Ortsvorsitzenden, diejenige, die ihn in seiner Euphorie auch manchmal ausbremsen und auf den Boden zurückholen kann. Seit 30 Jahren sind Siegfried Duffner und Susanna Hock dem Ortsverein verbunden. Siegfried Duffner hält dabei die Tradition hoch, dass ein Duffner im Gemeinderat des Ortes sitzt. Ihm zur Seite steht dort der Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Schwer, der seit zehn Jahren der Partei angehört.