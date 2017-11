Schönwald Sich mit Achtsamkeit entlasten

Achtsamkeit, so Läufer, passe für alle Bereiche des täglichen Lebens, zu Familie, Beruf und Beziehung. Wer sich darauf einlassen will, der müsse dies beharrlich trainieren. Automatismus und alte Verhaltensmuster lösen sich nur schwer auf. In einem weiteren Schritt zur Achtsamkeit können die augenblicklichen Gefühle analysiert werden, dafür bietet Läufer einen weiteren Abend an. Für den Einstieg gab sie ihren Kursteilnehmern praktische Übungen und Ratschläge mit auf den Weg, um sie auszuprobieren.