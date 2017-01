Schönwald. Aus Schönwalds Partnergemeinde Bourg-Achard in der Normandie kommt die Anfrage von einer jungen Familie mit einem 13 Jahre alten Mädchen zu einem einmonatigen Schüleraustausch. Das Mädchen hat bereits Deutsch in der Schule (Leistungskurs) und soll noch bis Ende dieses Schuljahres einen Monat in Deutschland in der siebten Klasse zur Schule gehen. Im Gegenzug kann ein Schüler in Frankreich ebenfalls eine Schule besuchen. Interessierte Familien können sich bei Ruxandra Fürtjes, unter der Telefonnummer 07722/2 12 95 oder per E-Mail unter r.fuertjes@gmx.net melden.