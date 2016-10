Schönwald Schönwälder feiern 2017 drei Jubiläen

Schönwald. Am Samstag, 25. März 2017 will der Turnverein Schönwald sein 125-jähriges Bestehen feiern, informierte die Vorsitzende Martina Faller. Der Festakt soll in der Uhrmacher-Ketterer-Halle stattfinden, außerdem wollen die Vereinsmitglieder im Anschluss die Jubiläumsgäste mit einem bunten Turnprogramm unterhalten, fügte sie hinzu.

Am Sonntag, 21. Mai, 2017 wird in der Richard-Dorer-Schule ebenfalls ein Jubelfest begangen, meldete Rektor Bernhard Läufer an. Seit 50 Jahren gibt es die Schule und für Kollegium und Schüler ist das ein Grund für ein ausgelassenes Fest in den eigenen Räumlichkeiten.

Das erste Vereinsjubiläum des Jahres feiern die Sozialdemokraten am Freitag, 20. Januar. Eigentlich, so Lukas Duffner, wäre das bereits 2016 gewesen. Aus Zeitgründen beschlossen die Parteikollegen, es auf Anfang des nächsten Jahres zu legen.