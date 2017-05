Schönwald Schönwälder bei Freunden zu Besuch

Unterwegs wird um die Mittagszeit eine Pause in der Champagne eingelegt. Dabei sind ein Mittagessen und die Besichtigung einer Champangerkellerei vorgesehen, um die rund achtstündige Fahrt in die Normandie kurzweilig zu gestalten.

Gegen 19 Uhr werden die Schwarzwälder in Bourg-Achard von ihren französischen Freunden empfangen. Untergebracht sind die Schönwälder während ihres Aufenthalts privat bei Familien.

Die Franzosen haben für ihre Gäste selbstredend ein attraktives Programm zusammengestellt. So geht es gleich am Samstagmorgen mit dem Bus nach "Veules les roses". In dem hübschen Dorf am Strand sind eine Austern-Verkostung, ein Spaziergang am Strand und ein gemeinsames Mittagessen in einem Restaurant vorgesehen.

Bei der Gemeinde Bourg-Achard sind die Schönwälder abends zu einem offiziellen Essen eingeladen, dazu gibt es, wie jedes Jahr anlässlich des Pfingstfests, ein Bühnenprogramm in der Festhalle.

Der Sonntagvormittag steht den Gästen zur freien Verfügung. Sie können beispielsweise den Gottesdienst besuchen oder nach Lust und Laune Bourg-Achard besichtigen. Mittags sind die Schönwälder zu einem Grillfest in Honguemare-Guenouville mit dem Tischtennisclub eingeladen. Nachmittags können sie zudem beim Pétanques-Turnier starten oder zur Seine wandern.

Festivitäten in der Festhalle und Feuerwerk

Abends besteht wieder die Möglichkeit an den Pfingstfestivitäten in der Festhalle von Bourg-Achard teilzunehmen. Nach Einbruch der Dunkelheit sehen die Schönwälder noch das alljährliche, spektakuläre, mit klassischer Musik untermalte Feuerwerk.

Am Montag trifft sich die ganze Gesellschaft nochmals in der Festhalle zu einem abschließenden Brunch, bevor es heißt "Abschied nehmen von den französischen Freunden" und die Heimreise angetreten wird.