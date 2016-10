Schönwald Schöner, süßer Beruf

Beim Landeswettbewerb gewann sie außerdem den zweiten Preis. In einer Feierstunde des Handwerks in der Gewerbeakademie der Handwerkskammer in Freiburg, wurde Lena Cerasola zur Kammersiegerin geehrt und durfte ihre Urkunde in Empfang nehmen. Die Ausbildung absolvierte Lena Cerasola bei "Gmeiner Confiserie und Kaffeehausunternehmen" in Appenweier. Seit einigen Wochen arbeitet sie in der Schwarzwälder Genusswerkstatt in St. Georgen. Sie ist begeistert von ihrem "süßen Beruf" und freut sich darauf, in diesem Handwerk noch viel zu sehen und zu lernen.