Schönwald Schnell abgehandelt

So will ein Bürger im Birkenweg 4 eine Garage bauen, an sich nicht genehmigungsbedürftig, wie Hauptamtsleiter Andreas Herdner in Vertretung von Sarah Brinkhus feststellte. Doch da Befreiungen nötig sind, muss der Gemeinderat diese absegnen. So seien zum einen im Bebauungsplan "Sonnenberg II" ursprünglich nur Stellplätze vorgesehen, keine Garagen – heute kaum mehr haltbar. Auch die geplante Dachform, ein Pultdach mit einer Neigung von 9,4 Prozent, bedarf der Befreiung, denn eigentlich sind Satteldächer mit einer Neigung von 35 bis 40 Grad vorgesehen.

Und da die Garage teilweise außerhalb der vorgesehenen Stellplatzfläche entstehen soll, bedarf auch das der Befreiung. Mit dem Nachbarn sei sich der Bauherr einig, eine Zufahrt hätte teilweise über dessen Grundstück geführt. Laut Herdner habe der Bauherr die betreffende Fläche bereits vom Nachbarn gekauft. Der Gemeinderat stellte sich hinter den Vorschlag der Verwaltung und erteilte einstimmig das Einvernehmen.

Noch kürzer wurde die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange abgehandelt: Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Furtwangen-Gütenbach schreibt etliche Teile des gemeinsamen Flächennutzungsplans fort, die Furtwangen und Gütenbach selbst betreffen, aber auch die Ortsteile Neukirch, Schönenbach, Rohrbach und das interkommunale Gewerbegebiet der beiden Verwaltungspartner. "Wir sind davon in keiner Weise betroffen", stellte Bürgermeister Christian Wörpel fest. Der Gemeinderat schloss sich dieser Aussage einstimmig an.