Die Schulanfänger des Kindergartens, die "Schlaufüchse", laden zu einem spannenden Spaziergang durch Schönwald ein. 15 Leinwände mit gemalten Schneemanngeschichten kann man in 15 Geschäften rund um den Weihnachtsmarkt entdecken. Mit dieser Aktion wollen sich die Kinder aktiv ins Dorfgeschehen einbringen, erklärt die Leiterin des Kindergartens, Gabi Hirt. Der Kindergarten sei außerdem mit einem Stand am Weihnachtsmarkt in Schönwald am heutigen Freitag, 16 bis 23 Uhr, vertreten und biete unter anderem Weihnachtskarten mit einer Collage der Schneemannbilder und Geschenkanhänger, ebenfalls mit einem Schneemannbild versehen, an. Die Bilder in den Geschäften werden noch bis 6. Januar zu sehen sein. Foto: Kindergarten