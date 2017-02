Schönwald Sammler sucht Infos

Nun ersteigerte er in einer luxemburgischen Internetauktion eine Ansicht mit einer Standseilbahn und dem Aufdruck "Schönwald/Schwarzwald, 1000 m.ü.M." Gedruckt wurde sie in einer Ansichtskartenfabrik in Lübeck. Als die Karte vor ihm auf dem Tisch lag, begann die Suche; denn es war klar, das Schönwald nie eine derartige Bahn besessen hat. Auch die in Bildmitte sichtbare Kirche steht nicht dort. Es handelt sich um die Bergbahn in Heidelberg.

Interessant für den Sammler wäre nun zu erfahren, ob Ansichtskarten mit dieser Abbildung tatsächlich in Schönwald verkauft wurden. Entstanden sind diese um 1950.