Schönwald Rentner investieren 220 Arbeitsstunden und 2000 Euro

Siegfried Lieckfeldt war es vorbehalten, das Häuschen zunächst an den Vorsitzenden des Fördervereins, Felix Thurner, zu übergeben. Dieser gab den großen symbolischen Schlüssel sogleich weiter an den Interims-Vorsitzenden des Hauptvereins, Steven Barthel.

Lieckfeldt war es auch, der einige Worte zum Kassenhäuschen sprach. "Das Kassenhäuschen stand neben der wöchentlichen Pflege des Kunstrasenplatzes an oberster Stelle", klärte er die Anwesenden auf. Im Winter habe man die Planungsarbeiten sowie die Diskussionen über Standort, Bauweise und Ausführung geführt, so Lieckfeldt. Anschließend wurde das benötigte Material beschafft – das Holz konnte über die Zimmerei Göppert kostengünstig gekauft und auf deren Maschinen kostenlos zugerichtet werden, erzählte er. Paul Scherer habe dann am jetzigen Standort einen dicken, tonnenschweren Findling beseitigt, so dass die Rentner die Punktfundamente setzen konnten.

Auf diese wurde dann die Konstruktion des Kassenhäuschens aufgesetzt, eingedeckt und verschalt sowie die letzten Abschlussarbeiten durchgeführt. Ein Kunststofffenster sei von der Schonacher Firma Hörmann gestiftet worden, die Tür wurde in den Vereinsfarben Schwarz-Gelb vom Schönwälder Malergeschäft Rothenberger gestrichen. Was noch ein wenig fehlt, sei die Innenbeleuchtung – die werde nachgeholt, sobald Armin Groß wieder gesund sei. Bis dahin haben die Rentner bereits 220 Arbeitsstunden und knapp 2000 Euro investiert. So ganz nebenbei erklärte der Vorsitzende des Fördervereins, dass man gemeinsam mit Blasius Willmann eine neue Lautsprecheranlage installiert habe.