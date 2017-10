Schönwald Reinigung neu geregelt

Schönwald. Sehr dürftig seien die Vorlagen zum Thema "Vergabe des Dienstleistungsvertrages für Reinigungsarbeiten im Kindergarten St. Antonius", befanden einige Mitglieder des Gemeinderates in jüngster Sitzung. "So ist eigentlich keinerlei Vergleich möglich, die Vergabekriterien und die Mehr- oder Minderkosten gegenüber einer Vergabe an eine Privatperson sind ebenfalls nicht nachvollziehbar", ereiferte sich Clemens Herrmann (CDU).

Der Grund für eine Vergabe liege darin begründet, dass die bisherige Mitarbeiterin die Reinigung nicht mehr durchführen könne. Eine Stellenausschreibung sei nicht zielführend gewesen, weshalb Sarah Brinkhus als zuständige Mitarbeiterin im Rathaus die Vergabe ausschrieb. "Das Ergebnis ist zu 100 Prozent nachprüfbar und erfolgte bei allen angeschriebenen Unternehmen nach denselben Kriterien", betonte Bürgermeister Christian Wörpel.

Adalbert Oehler (CDU) hatte zum Ausschreibungsergebnis von jährlich 15 708 Euro für elf Monate zugunsten einer Objektmanagement-Firma aus Furtwangen die Fragen nach dem Vergleich zur bisherigen Lösung – und wer das Ergebnis kontrolliert.