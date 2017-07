Schönwald Quartier 2020 und Kurtaxe Thema

Schönwald. Der Gemeinderat tagt am Dienstag, 25. Juli, ab 19 Uhr im Tagungsraum I in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Beschluss zur Erhöhung der Kurtaxe und der Jahreskurtaxe, Beschluss über die Teilnahme an der Ausschreibung zum Ideenwettbewerb