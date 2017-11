Schönwald Pulsierendes Leben im früheren Verkaufsraum

Dichtes Gedränge herrscht im Eschle

Am Totensonntag herrschte in Eschles ehemaligem Kaufladen in Schönwald absolutes Leben – und es war sowohl sozial als auch kulturell durchaus alles geboten, was man sich so wünschen kann.

Viele Geschenkideen, selbst Gebasteltes, Kunsthandwerk, Praktisches, Dinge zum Schmunzeln, schöne Dinge zum Anschauen – all dies konnte man zu fairen Preisen auf dem kleinen Adventsmarkt erstehen. Eine gehörige Vielfalt, auf nur wenige Quadratmeter gedrängt und adrett anzuschauen, wurde im Eschle angeboten.