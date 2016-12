Schönwald Programm mit vielen Höhepunkten

Der gewohnt starke Klang des Orchesters kam in der Perfektion der Ausführung im Publikum an. Blasius Willmann sorgte für die Ausleuchtung mit passenden Lichteffekten. Wie seit Jahren sorgte Edgar Zeifang dafür, dass das Publikum bei jedem Stück mit Hintergrund-Informationen versorgt wurde.

Schon der Auftakt mit einer Hommage an das tschechische Marienbad "Music fort he Fountain" von Petr Hapka zeigte an, dass die Musiker wieder mit viel Spielfreude gesegnet waren. Seltsam wurde es den Besuchern in den ersten Sitzreihen: einige Musiker bauten eine riesige Leinwand auf – auf dieser wurde zum Titel "Kraftwerk" die Geschichte der Stadt Grafenrheinfeld bildlich dargestellt. Das Städtchen am Rhein wurde im zweiten Weltkrieg zerstört, in einem Kraftakt wieder aufgebaut – später erhielt es ein Kernkraftwerk, das schon vor Jahren wegen der fehlenden Erdbebensicherheit stillgelegt wurde.

Jacob de Haan brachte die Geschichte in einer kontrastreichen Komposition aufs Blatt – die Schönwälder spielten sie perfekt.

Mit der Kees-Vlak-Komposition "The New Village" ging es weiter, um mit einem Medley von Highlights aus "Lord oft he Dance" den wirbelnden Rhythmus irischer Stepptänzer einen vorläufigen Höhepunkt zu finden.

Mit der "Supernova" ging es nach der Pause in roten Hemden weiter und glitt in den Big-Band-Sound. Nach dramatischem Auftakt ging es beschwingt weiter.

Und dann war da der Titel des Konzerts: Robbie Williams berühmtes "Let me entertain you", eingebettet in ein Medley aus Hits des beliebten Entertainers. Speziell für "Angel" fanden die Konzertbesucher Feuerzeuge, die gerne angenommen wurde.

Danach sang Martin Moser einige Titel des unsterblichen Udo Jürgens. "Liebe ohne Leiden" oder „"Ich war noch niemals in New York" entlockte den Konzertbesuchern donnernden Applaus, der dafür sorgte, dass Moser als Schildkröte "Nessaja" Peter Maffay als Zugabe brachte. Dazwischen lag der eigentliche Schlusspunkt, der Marsch "Zum Städtel hinaus".

Nach stehendem Applaus hatten die Musiker eine weitere Zugabe mit dem Marsch "Hoch- und Deutschmeister" bereit, die ein Konzert mit begeisternder Blasmusik beendete.