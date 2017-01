Schönwald Platz ist in der kleinsten Hütte

Schönwald. Und jedes Jahr aufs Neue ist kein Camp so wie das vorher gehende. Denn "man hört immer wieder einmal etwas Neues, was man noch hinzufügen könnte", schmunzelt der junge Schultes bei der Besichtigung einer der Neuerungen des Jahres 2017: Erst vor wenigen Minuten hat Enrico Faustmann, der so etwas wie der Hausmeister des Camps ist, die neue Sauna aufgebaut. Es fehlt nur noch die elektrische Einrichtung, also Licht und die elektrische Heizung des Iglu-ähnlichen Neubaus. Urgemütlich sieht die kleine, länglich-runde Hütte aus, macht auch ungeheizt einen sehr warmen Eindruck. Die Sauna wird bleiben, auch wenn das Camp längst Geschichte ist. "Wir konnten verschiedene Größen aussuchen, wir haben uns für eine entschieden, in der wie im Badebottich etwa acht Personen Platz finden", klärt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung auf.

Ansonsten wird das Wintercamp, das am morgigen Freitag beginnt, wieder alles bieten, was sich bereits bewährt hat. Gemütlich geht es zu im Zeltdorf, das Faustmann am Freitagvormittag weitestgehend richtet. Gemütlichkeit wird am Lagerfeuer und bei der Fackelwanderung gepflegt.

Die Schönwälder Alphornbläser werden gemeinsam mit den Baslertal-Musikanten für Unterhaltung sorgen. Und diese Truppe ist bekannt für ihre manchmal auch etwas besondere Art der Unterhaltung. Nicht nur die Alphornbläser freuen sich auf ein Bad im Freien, im Groß-Badezuber. Aktivität wird großgeschrieben, denn sowohl beim Lang- oder Abfahrtslauf als auch beim Touren per Ski oder beim Alpin-Teil mit Eis- und Gletschertraining sind die Teilnehmer gefragt. Winter- und Schneeschuhwanderungen sorgen für das richtige Winterfeeling – und für genügend Schnee für den Iglubau sorgte am Mittwoch Enrico Faustmann. Er hatte mit dem großen Pistenbully genügend von der weißen Pracht in die Einfahrt zur im Sommer als Liegewiese dienenden Fläche geschoben. Auf dem Pistenbully dürfen die Teilnehmer auf Wunsch auch mal Platz nehmen – natürlich in der wohltemperierten Fahrerkabine.