Schönwald Platz ist in der kleinsten Hütte

Zum vierten Mal lädt die Tourist-Info des Kurorts zum besonderen Ereignis ein: Das Schwarzwald Wintercamp lockt wieder nach Schönwald. Mit initiiert wurde dieses besondere Camp auch von Bürgermeister Christian Wörpel.

Schönwald. Und jedes Jahr aufs Neue ist kein Camp so wie das vorher gehende. Denn "man hört immer wieder einmal etwas Neues, was man noch hinzufügen könnte", schmunzelt der junge Schultes bei der Besichtigung einer der Neuerungen des Jahres 2017: Erst vor wenigen Minuten hat Enrico Faustmann, der so etwas wie der Hausmeister des Camps ist, die neue Sauna aufgebaut. Es fehlt nur noch die elektrische Einrichtung, also Licht und die elektrische Heizung des Iglu-ähnlichen Neubaus. Urgemütlich sieht die kleine, länglich-runde Hütte aus, macht auch ungeheizt einen sehr warmen Eindruck. Die Sauna wird bleiben, auch wenn das Camp längst Geschichte ist. "Wir konnten verschiedene Größen aussuchen, wir haben uns für eine entschieden, in der wie im Badebottich etwa acht Personen Platz finden", klärt der Bürgermeister im Gespräch mit unserer Zeitung auf.

Ansonsten wird das Wintercamp, das am morgigen Freitag beginnt, wieder alles bieten, was sich bereits bewährt hat. Gemütlich geht es zu im Zeltdorf, das Faustmann am Freitagvormittag weitestgehend richtet. Gemütlichkeit wird am Lagerfeuer und bei der Fackelwanderung gepflegt.