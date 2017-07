Schönwald Neue Leitung bringt größere Versorgungssicherheit

Entsprechend der Vereinbarungen garantiert die Stadt Furtwangen der Gemeinde Schönwald eine zusätzliche Wassermenge von drei Litern pro Sekunde. Außerdem sollen im Zuge der Verlegung der neuen Wasserleitungen erstmals die Anwohner der Weißenbacher Höhe, Farnberg, Weißenbachtal und Fuchsbach an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen werden.

Wie geht es weiter? Der erste Bauabschnitt umfasst die Förderleitung vom Furtwänglerhof in Furtwangen bis zum bestehenden Korallenschacht in Schonach. Der zweite Bauabschnitt knüpft daran durch das Weißenbacher Tal an und verbindet es mit dem Ortsnetz von Schönwald am Friedhof. Im dritten Abschnitt ist unter anderem der Anschluss des Außengebiets Fuchsbach vorgesehen.

Alle drei Abschnitte kosten zwei Millionen Euro. Nun geht es aber zunächst um den ersten Bauabschnitt: Die förderfähigen Kosten hierfür betragen rund 800 000 Euro. Davon werden 62,5 Prozent gefördert. Der zweite Bauabschnitt soll je nach verfügbaren Mitteln des Regierungspräsidiums Freiburg in 2018 bewilligt werden und so für eine kontinuierliche Realisierung des Projekts sorgen.

Die Wasserversorgung der Gemeinde Schönwald hat sich in den zurückliegenden Jahren schrittweise entwickelt und verbessert. So wurde seit dem Jahr 2010 von der Gemeinde in drei Maßnahmen zusammen etwa 3,7 Millionen Euro investiert. Davon wurden rund 1,5 Millionen vom Regierungspräsidium Freiburg gefördert.