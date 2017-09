Schönwald Nachfrage wird berücksichtigt

Der Flächennutzungsplan werde im Zuge einer Berichtigung an den Bebauungsplan angepasst. Der Gemeinderat schloss sich dem Vorschlag der Gemeinde ohne Gegenstimme an.

Schillerstraße zugestimmt

Im Anschluss wurde der Antrag der Nachbargemeinde Schonach positiv beschieden. Diese plant den Bebauungsplan Schillerstraße im vereinfachten Verfahren zu ändern, "was uns eigentlich in keiner Weise berührt", stellte der Bürgermeister fest - und der Gemeinderat schloss sich dieser Meinung einstimmig an.