Schönwald. Ein bislang unbekannter Unfallverursacher flüchtete in Schönwald, nachdem er am Donnerstag gegen 17 Uhr in der Franz-Schubert-Straße den linken Außenspiegel eines Toyota Aygo beschädigte. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 500 Euro. Die Polizei St. Georgen nimmt Hinweise unter Telefon 07724/94 95 00 entgegen.