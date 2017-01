Schönwald. Die Narrenzunft Hirtenbue sowie die Narrengruppe Weiherma und Wälderhexen eröffnen am morgigen Freitag, 6. Januar, die fünfte Jahreszeit. Ab 19 Uhr sind in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald Brauchtumsaufführungen zu sehen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.