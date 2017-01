Schönwald Mit viel Pulverdampf ins neue Jahr

Für all diejenigen, die sich für diese Art des Schießens näher interessierten, war eine kleine Ausstellung vorbereitet, bei der die "Pranger-Stutzen" oder Schaftböller vorgestellt wurden, die alle in Eigenarbeit hergestellt werden. Diese Böller, die von einem Kaliber von 14 bis 30 Millimeter reichen, werden alle manuell hergestellt und verziert. "Jeder dieser Böller ist ein Einzelstück, das Gewicht beträgt zwischen 25 und 30 Kilogramm", war zu erfahren. Daher sei es nicht verwunderlich, dass diese Einzelstücke einen Marktwert von deutlich mehr als 2000 Euro haben. Selbstverständlich besitzen alle ein Unbedenklichkeitszertifikat und sind eingeschossen von der Bundesanstalt für das Schießwesen in Ulm.

Mit zehn Schaft- und Handböllern sowie mittlerweile vier Kanonen ging es in den Landschaftsgarten — die Böllerkameraden voraus, die Zuschauer begeistert hinterher. Auf der Wiese angekommen, wurde das neue Jahr zünftig begrüßt. Ob nun langsames Einzelböllern oder der Salut zu Ehren des neuen Jahres getätigt wurde – die Gäste waren mehr als nur begeistert. Die Gäste konnten aus sicherer Entfernung dem Spektakel beiwohnen und erfreuten sich an den unglaublich lauten Donnerschlägen, die den Ort erbeben ließen. In unterschiedlicher Reihenfolge der Schussabgabe und variablen Geschwindigkeiten begrüßten die Schützen in immer neuen Varianten das neue Jahr. Alle Besucher genossen das Spektakel sichtlich und sie applaudierten nach jedem Salut. Etliche hielten es noch eine ganze Weile am Wirtehäusle aus.