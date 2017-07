Schönwald Mit Lehrern bestens versorgt

Schönwald. Bereits zum zweiten Mal innerhalb kurzer Zeit gab es eine Hauptversammlung des Fördervereins der Richard-Dorer-Schule im Hotel-Restaurant Ochsen.

Grund dafür war die im vergangenen Jahr immer wieder verschobene Hauptversammlung, die erst vor wenigen Monaten stattfinden konnte. Dafür war die nun stattfindende Versammlung diejenige, in der auf das vergangene Jahr zurück geblickt wurde. Viel habe sich aber nicht geändert, so Vorsitzender Harald Hafner, außer, dass das Ziel "100 Mitglieder" auch nach der 50-Jahr-Feier der Schule glatt verfehlt wurde. Dafür habe beim Schulfest alles gepasst.

Der Verein finanzierte viele kleinere Dinge. Für die Theaterbesuche wurden die Buskosten übernommen. 42 "Konzentrationshilfen" in Form von Kopfhörern, Langlaufstöcke, Taucherbrillen und Schnorchel, Spiele für die Pausen und der Begrüßungsstift für die Erstklässler waren lauter solcher Kleinigkeiten, die Kassenwart Gerhard Finkbeiner aufzählen konnte, dazu das Gedichtbändlein von Harry Fischer. Durchlaufende Posten seien die Kosten für die Naturparkschule – die würden schnell wieder erstattet. Am Ende des Berichtsjahres war es ein kleines Plus, das dabei herauskam.