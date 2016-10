Schönwald Mit Baumwipfeln auf Augenhöhe

Nach einem gemeinsamen reichhaltigen Frühstück im Gasthaus Engel in Gutach ging die Fahrt in den Nordschwarzwald. Erster Halt war an der Schwarzwaldhochstraße beim Lotharpfad. Auf den eigens angelegten Rundwegen konnte noch die herrliche Aussicht ins Tal genossen werden.

Nach diesem Aufenthalt ging es weiter nach Bad Wildbad. Zunächst mit einer Bergbahn und dann zu Fuß erreichte man den imposanten Baumwipfelpfad. Über einen Kilometer des Weges ging es mit einem Höhenunterschied von 20 Metern gemächlich nach oben, dann standen die Besucher plötzlich mit den Baumwipfeln auf Augenhöhe. Zahlreiche Informationsstände zeigten Interessantes und Wissenswertes zu Natur- und Tierwelt.

Zum Schluss konnte, wer wollte, noch den 40 Meter hohen Aussichtsturm besteigen – die Belohnung war eine gigantische Aussicht vom Rheintal bis zur Schwäbischen Alb. Und für die allermutigsten bot die 55 Meter lange Tunnelrutsche im Turminnern dann abwärts das pure Rutschvergnügen. Es blieb noch genügend Zeit für eine Kaffeepause bevor der Weg Richtung Heimat wieder angetreten wurde.