Schönwald "Metzgete" zum Fest

Beginn ist am Sonntag um 11 Uhr in der Uhrmacher Ketterer Halle in Schönwald mit dem Frühschoppenkonzert der Dorfmusikanten. Ab 11.30 Uhr gibt es den Badischen Mittagstisch "Metzelsuppe" – der hausgemachten Schlachtplatte, die schon Tradition hat und weithin bekannt ist. Auch die "Kaffeestube" ist wieder mit vielen leckeren selbst gemachten Kuchen bestückt.