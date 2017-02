Schönwald Management für Hochflächen

Die Veranstaltung findet von 14 bis 16 Uhr in der Uhrmacher-Ketterer-Halle in Schönwald statt. Der Managementplan, mit dessen Erstellung im Jahr 2015 begonnen wurde, liegt nun in der Entwurfsfassung vor.

Erhaltungsziele werden erklärt

Vertreter des Regierungspräsidiums erläutern die Ergebnisse der Bestandserhebungen von Pflanzen und Tieren im Offenland, die Erhaltungsziele sowie die Maßnahmenvorschläge anhand von Karten.