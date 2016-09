Schönwald Lösung präsentiert

Schönwald. Die im Hofgütergebiet des Schwarzwalds früher weit verbreitete Feld-Gras-Wirtschaft – eine Wechselbewirtschaftung zwischen Grünland und Ackerbau – wird noch auf einigen Höfen in Schönwald und Umgebung betrieben. Durch die sogenannten "Greening"-Bestimmungen der EU, welche die Biodiversität in Europa erhalten sollen, war diese Bewirtschaftungsform in Flora-Fauna-Habitat-Gebieten (FFH) nicht mehr zulässig.