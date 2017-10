Schönwald Literatur-Lesefest zieht Kinder in den Bann

Die Buchhändlerin hatte sich zum Ziel gesetzt mit spannenden Vorlesegeschichten die Schönwälder Kinder in ihren Bann zu ziehen. Die Erst- und Zweitklässler lauschten gespannt, als Madlen Schlak aus dem Bilderbuch "Das kleine Gespenst" vorlas. Mit einem stimmungsvollen Gespräch als Einleitung schaffte sie es bei den jungen Schülern Spannung aufzubauen und Begeisterung zu wecken. Über gleich zwei Geschichten freuten sich die Drittklässler. Während Madlen Schlak aus dem Buch "Pippa Pepperkorn" vorlas, stellte sich beim ein oder anderen Drittklässler die Frage, was eigentlich ihm selbst passieren könnte, wenn er das nächste Mal im Keller eine Flasche Wasser holen würde. Eines war dabei auf jeden Fall klar. Auf keinen Fall möchte er das erleben, was Pippa im Geisterhaus passierte. Nach dieser schaurigen Geschichte ging es für die Kinder der dritten Klasse dann lustig weiter mit dem Buch "Die Olchis und das Schrumpfpulver" und manch Drittklässler zeigte sich bei dieser Geschichte als echter Olchis-Kenner. Passend zur Stimmung der Herbstzeit ging es bei den Viertklässlern recht gruslig zu. Fred, aus dem Buch "Die Finstersteins", hat ein ziemlich verrücktes Leben, denn er wohnt auf einem Friedhof mitten in Berlin. Mit seinen Geschichten um eine geheimnisvolle Familiengruft, weckte die Buchhändlerin bei den ältesten Grundschülern Neugier für dieses Buch.

Nachdem es Madlen Schlak mit ihrer Vorlesezeit gelang, die die Begeisterung für das Lesen zu steigern, lud sie zusammen mit Schulleiter Bernhard Läufer die Kinder und ihre Eltern zu einer kleinen Buchausstellung ein. So konnte man hier einen Überblick erhalten, mit welcher Kinderliteratur ein Anreiz zur Leselust geschaffen werden kann.