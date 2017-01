Mit der katholischen Kirche St. Urban in Schonach findet am morgigen Freitag, 6. Januar, ab 17 Uhr ein Lichterkonzert mit dem Panflötenvirtuosen, Sänger und Komponisten Oscar Javelot und seinem Ensemble im Kerzenlicht statt. Mit Manfred Ankermann (Akkordeon) und Benedikt Weigmann (Klavier) wird das Lichterfest abgerundet. Karten bei den Tourist-Informationen im Ferienland Schonach, Schönwald, St. Georgen und Furtwangen sowie unter der Tickethotline 07669/9 39 79 44 oder unter www.reservix.de und an der Abendkasse. Foto: Shana Music